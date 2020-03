Merkeli sõnul ei too lähinädalad selgust piirangute mõjust viiruse tõkestamisele

Liidukantsleri sõnul ei selgu veel sel nädalal ega ka mitte järgmise alguses, kas ja kui suurel määral piirangud nakatumist pidurdanud on, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merkeli kantselei teatel oleks praegu vastutustundetu anda piirangute lõpetamise osas rahvale lootusi, mis ei pruugi täituda.

"Loomulikult jälgime me pidevalt olukorda ja uskuge mind, Saksamaa liidukantsler on esimene, kes teatab piirangute lõdvendamisest ja teeb seda rõõmuga, sest ta teab, et need piirangud teevad praegu elu väga raskeks ja panevad paljusid muretsema," ütles Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert.