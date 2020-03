Inglismaal pandi politseinike pihta sülitanud mees aastaks vangi

Inglismaal määras kohus reaalse vanglakaristuse mehele, kes sülitas politseinike pihta ning väitis, et tal on koroonaviiruse sümptomid. Belgias määratleti aga politseinike pihta sülitamine rünnakuna ohtliku ainega.

Inglismaal Mansfieldis sülitas mees kahe politseiametniku suunas ning teatas, et tal on koroonaviiruse sümptomid. Kohus otsustas mehe saata 12 kuuks vangi, vahendas BBC. Ründaja, Paul Leivers, tunnistas end rünnakus süüdi.

Nottinghamshire`i politsei sõnul ei saanud kumbki rünnaku ohvriks sattunud politseinikest koroonaviirust ning nende tervisega on kõik korras. Politsei mõistis Leiversi käitumise hukka ning nimetas seda "õõvastavaks". Prokuratuur lisas, et igaühele, kes ähvardab koroonaviiruse nakatamisega tervishoiu- või õiguskaitseametnikke, esitatakse "tõsine süüdistus".

Belgias on sülitamine politsei pihta nüüdsest rünnak ohtliku ainega

Belgias on politseinike pihta sülitamine karistatav kuni kahe aasta pikkuse vangistusega, kuna see on määratletud rünnakuna ohtliku ainega.

Seda karistust on määratud juba seitsmel korral viimase nädala jooksul Antwerpeni linnas ning see ähvardab kõiki, kes suunavad oma sülje korrakaitsjate suunas, ütlesid ametnikud AFP-le. Sülitamine on kantud ametlikult rikkumiste nimekirja, lisasid nad.

"Teadlikult sülitamine või köhimine kellegi suunas ja ütlemine, et oled viirusekandja võib käia erinevate kategooriate alla, mida saab karistada kuni kahe aasta pikkuse vangistusega," ütles Liege'i linna peaprokurör Christian De Valkeneer.

Nendeks kategooriateks on allumatus politseile ja rünnak ohtliku ainega, sõnas ta.

Prokuratuurile on antud korraldus kaaluda nende rikkumiste puhul süüdistuste esitamist süstemaatiliselt.

"Seda sorti käitumine (sülitamine) pole ebatavaline. Me näeme seda tihti. Kuid koroonaviirusega on oluline astuda viivitamatuid samme," ütles Antwerpi politsei pressiesindaja Kristof Aerts.

Esmaspäeval vangistati 19-aastane noormees üheks päevaks, kuna ta hakkas ta kinni võtnud politseinikele vastu. Politsei pidas ta kinni COVID-19 pandeemia tõttu inimeste kogunemisele kehtestatud keelu rikkumise eest.

"Kohe kui tal olid käerauad peal, sülitas ta politseinike suunas," ütles Aerts.

Möödunud nädala jooksul registreeriti sarnaseid juhtumeid tänavatel, parkides või valgusfooride juures linnas veel kuuel korral.