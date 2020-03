Politsei on tuvastanud 163 kodus püsimise kohustuse rikkumist

Eestisse sisenenud inimesed on kohustataud kaks nädalat kodus püsima ning alates laupäevast, 28. märtsist kehtib kodus püsimise kohustus ka koroona diagnoosiga ja nendega koos elavatele inimestele.

"Üks variant on see, et terviseamet edastab meile nende inimeste andmed, kellel on koroonaviirus diagnoositud. Ja teised iniesed, kes karantiinis peavad püsima, on need, kes on Eestisse tulnud kuskilt välisriigist - neil on kohustus kaks nädalat kodus püsida. Na ei pruugi olla haiged, aga neid ei ole ju ilma asjata karantiini pandud - ohuallikad on nad igal juhu, seal võib olla alles peiteperioodiga tegemist, nii, et me käsitleme neid ühtemoodi," selgitas politsei- ja piirvalveameti Lääne prefektuuri operatiivstaabi juht Üllar Kütt.

Politseil on nimekiri kõigust neist, kes peavad karantiini tõttu kodus olema. Eestis on selliseid inimesi praegu 7000. Neile helistatakse ja uuritakse, kus nad viibivad ja kuidas neil läheb. Eilse seisuga oli tuvastatud 163 juhtumit, kui kodus püsimise kohustusega inimesed on keeldu rikkunud.

"Üks võimalus on see, et me helistame neile ja suhtleme nendega ja küsime kus nad on, kuidas neil läheb, kas neil on näiteks ka mingeid muresid. Ja keda me telefoni teel kätte ei saa, siis me läheme vaatame, kas nad on kodus - äkki neil on näiteks mingit abi vaja. Loomulikult see ei tähenda seda, et me haigete inimestega läheks lähikontakti - piisab ju sellest, kui see inimene tuleb akna peale ja näitab ennast," rääkis Kütt.

Tema sõnul kontrollimib politsei, kas karantiinis viibijad on ikka kodus või tiiirutavad kusagil rõõmsalt ringi. Kütt ütles ka, et kui kellegi karantiinis olijatest on abi vaja, teatatakse sellest kohalikule omavalitsusele.

Küti jutu järgi katsutakse nendega, kes karantiinis ei püsi, hakkama saada sõnadega. Aga kui sõnadest ei piisa, on võimalik määrata neile kuni 2000 eurot sunniraha või algatada väärtomenetlus. Mõned sellekohased näited on Eestis juba olemas.