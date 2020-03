Politsei on tuvastanud 160 koduspüsimise keelu rikkumist

Eestisse sisenenud inimesed on kohustatud kaks nädalat kodus püsima ning alates laupäevast 28.märtsist kehtib kodus püsimise kohustus ka koroona diagnoosiga ja nendega koos elavatele inimetele.

Politseil on nimekiri kõigist neist, kes peavad karantiini tõttu kodus olema. Eestis on selliseid inimesi 7000. Neile helistatakse ja uuritakse, kus nad viibivad ja kuidas neil läheb. Eilse seisuga oli tuvastatud üle 160 juhtumi, kui kodus püsimise kohustusega inimesed on keeldu rikkunud.

Ester Vilgats