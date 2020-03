Vestlusringis osalevad veebiülekande kaudu Euroopa Komisjoni transpordi ja liikuvuse peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei, suursaadik Marten Kokk, Eesti alaline esindus EL-i juures, ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Arutelu modereerib ajakirjanik Evelyn Kaldoja.

Mitu Euroopa riigijuhti on nimetanud praegust kriisi suurimaks pärast Teist maailmasõda. Kaalul on paljude inimeste elud, riikides on tavapärane ühiskonna toimimine suuresti seiskunud ja mõju majandusele on tohutu.

Kui riigid rahvatervise kaalutlustel eriolukorra välja kuulutasid ja piirid sulgusid, sai Euroopa Liidu siseturg suure hoobi, isikute vaba liikumine seiskus ja kaupade vaba liikumine oli väga keeruline. Kahe nädalaga on olukord riikide ja EL-i institutsioonide koostöös tasapisi taastunud. Riigid on mõistnud, et praegu ei aita üleliigsed siseturu piirangud viiruse vastu võidelda, vaid vastupidi, takistavad seda võitlust.

Komisjon on teinud otsuseid, mida kunagi varem pole tehtud, näiteks lubanud pea piiramatut paindlikkust roheliste koridoride loomisel, eelarvereeglite järgmisel ja riigiabi andmisel.

Seminaril arutavad eksperdid, kas ja kuidas liikmesriigid on kriisi lahendamisega toime tulnud, millised probleemid on suudetud lahendada ja millised on lähiaja suurimad väljakutsed. Räägitakse ka kriisi lühi- ja pikaajalisest mõjust Euroopa ettevõtetele ja sellest, kuidas neid mõjusid leevendada.