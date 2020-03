Alates 25. märtsist on terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht PERH-i kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov, kelle ülesanne on koordineerida hädaolukorra lahendamise ajal haiglate ravikorraldust üle kogu Eesti.

Popovi ühe esimese korraldusena moodustati kaks regionaalset staapi - Põhja meditsiinistaap Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) juhtimisel ja Lõuna meditsiinistaap Tartu Ülikooli kliinikumi juhtimisel.

Põhja meditsiinistaapi juhib PERH-i ülemarst professor Peep Talving, kelle asendajateks vajadusel on PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu ja Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts. Lõuna meditsiinistaapi juhivad Marek Seer ja professor Joel Starkopf.

Põhja meditsiinistaapi kuuluvad lisaks staabi juhile arstlike tegevuste juht, õendustegevuste juht, tugitegevuste juht, regiooni haiglate juht, erakorralise meditsiini tegevuste juht, intensiivravi tegevuste juht, infektsiooniekspert, meditsiinijuht ja Põhja kiirabistaabi esindaja.

Popovi ja Talvingu staapide koostöös kaardistatakse praegu meditsiinisüsteemi nõrgemad kohad - isikukaitsevahendite vajadus, kopsude ventilatsiooni võimalus, voodikohad, personal, Covid-19 haigete teekonnad haiglates, kuidas nad jõuavad statsionaarsele ravile, kuidas nad jõuavad erakorralisse meditsiini osakonda, teatas PERH.

"Kriisiolukorras on selline juhtimisstiil ehk kõikide raviasutuste allutamine regionaalhaiglate juhtimise alla ainuõige lahendus, sest neil on piisav ekspertiis, vahendid ja personal. Samuti on nad praegu kõige valmistunud nakatunud patsiente vastu võtma - nende jaoks on loodud spetsiaalsed osakonnad, haiglasse tulijaile välja töötatud eraldi teekonnad, vabastatud isolatsioonipalatid ning nii peaks see koroonaviiruse laialdase leviku korral toimuma igas haiglas," selgitas Popov.

Popovi sõnul on selge, et patsientide arv Eestis hakkab kasvama.

"Meditsiinilises mõistes on meil praegu sõjaseiskord ja Eesti meditsiinipersonal üle Eesti peab olema valmis lahinguks, mille eeldatav tipp jõuab kätte nädala-pooleteise pärast," lausus Popov.

Põhja meditsiinistaabi kaudu on koostöö piirkonna haiglate vahel keskselt koordineeritud ja vajalikud otsused tehakse Eesti olukorra tervikpilti arvestades. Nii on ka Saaremaal ja Hiiumaal võimekus vajalikul viisil toetatud, teatas PERH.