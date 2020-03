ETV saates "Esimene stuudio" on teisipäeva õhtul intervjueeritavaks välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

Eesti otsus peatada inimõiguste konventsiooniga võetud kohustuste täitmine on tekitanud avalikkuses palju küsimusi. Näiteks miks on konventsiooni pausile pannud üksnes käputäis Ida-Euroopa riike? Ja kuidas näeb välisminister arenguid Ungaris, Venemaal ja Taanis? Saatejuht on Johannes Tralla.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.35.