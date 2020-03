AS Tallinna Teed objektijuht Marti Rosenberg ütles, et Tallinna tänaval Kauba tänavast Tartu tänavani ning süvafreesimine saab teisipäeval ühele poole ning kolmapäeval alustatakse kõnniteede lammutamisega," lausus Rosenberg.

Rosenberg rääkis, et suve keskpaigas ilmselt töömeeste koosseis suureneb ning tulevad sillutustööd, mis vajavad rohkem jõude.



Peatöövõtja aktsiaselts Tallinna Teed on kokkuleppel linnavalitsusega jaganud tööd nelja etappi, et viljandlased pääseksid remondi ajal oma kodudesse ja ettevõtjad saaksid ka peatänava ääres äri ajada.



Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini sõnul saab kesklinn täiesti uue ilme. "Uuenevad päris mitmed tänavad ja üks hästi oluline asi on see, et niinimetatud parteimaja kaob linnapildist. Aga lisaks tuleb kesklinna suhteliselt lühikesele vahemaale kaks ringristmikku, mis peaks liiklust oluliselt rahustama, andma võimalusi kergliiklejatele, jalakäijatele. Siia paigaldatakse päris mitusada meetrit kaugküttetrassi, ehk et kaugküttevõrk saab päris mitme olulise hooneni ja ka sadeveetrasse ehk kanali- ja veetrasse uuendatakse," rääkis Märtin.

ERR küsis kas uus keskväljak on mõeldud pigem jalakäijatele või siiski ka autodele.

"Arhitektid pidasid silmas eelkõige jalakäijaid. Aga see, kas Vabaduse plats saab autovabaks, selgub siis, kui töö valmis on, sest seda otsust ei ole täna teinud ei linnavalitsus ega volikogu. Ja ala on ehitatud sellisena, et siia saab peale tulla ka rasketehnikaga," rääkis Märtin.

Viljandi kesklinna uuendamiseks kulub kolm miljonit eurot, mis saadakse Eesti ja Euroopa Liidu maksumaksjalt. Rahastaja loodab, et värske ilmega Viljandi linnasüda meelitab turiste ja seeläbi luuakse ka uusi töökohti.