Läti arutab järgmisel nädalal eriolukorra pikendamist kuni kolmeks kuuks

Eeldusel, et uue koroonaviiruse puhang võib jätkuda järgmise kuuni, langetab Läti valitsus järgmisel nädalal otsuse eriolukorra pikendamisest veel kolmeks kuuks, ütles teisipäeval tervishoiuminister Ilze Vinkele.

Vinbkele lisas, et sellist lähenemist toetab ka peaminister Krišjanis Karinš.

Eriolukordade seadus näeb praegu ette ühe pikendamise kolme kuu võrra ja seda tuleks Vinkele sõnul ka teha.

Minister rõhutas, et olukorra paranemisel on valitsusel õigus see igal hetkel tühistada.