Tallinn plaanib kokkuhoiuks vähem tänavavalgustust põleda lasta

Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg ütles ERR-ile, et tekkivat puudujääki on raske ennustada ning tänavavalgustuse suhtes saab kokku hoida veel ainult aprillis, sest suvisel ajal töötavad tänavavalgustid niigi minimaalselt.

Sulg täpsustas, amet plaanib ühe meetmena valgustust hiljem sisse ja varem välja lülitada.

Lisaks kaalutakse ka vähekasutatavatel aladel valgustite väljalülitamist, lisas Sulg. Ta selgitas, et nendeks aladeks on näiteks lasteaedade territooriumid ja spordirajad.

"Kindlasti arvestame ka sellega, et see on täiendav turvarisk. Ja ikkagi tahaks mõelda, et nii politsei, pääste kui kiirabi saavad kõik oma toimetamised tehtud ka öötundidel," ütles Sulg.