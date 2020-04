Ajalehe Times andmetel leidsid Briti valitsuse teadusnõunikud veel viis nädalat tagasi, kui nakatumiste arv Itaalias kasvama hakkas, et Ühendkuningriigi jaoks on tegu "mõõduka ohuga".

Komisjoni Public Health England teadlased, sealhulgas peamine pandeemiamudelite ekspert Neil Ferguson, kohtusid 21. veebruaril ning arutlesid COVID-19 ohuhinnangu üle, kirjutab Times.

Koosoleku äsja avaldatud protokollidest tuleb välja, et ükski ekspert ega valitsuse nõunik polnud vastu otsusele hoida ohuhinnang keskmisel tasemel ja seda hoolimata Hiinast saabuvatest murettekitavatest teadetest.

Selleks hetkeks näitas värskem statistika, et Hiinas on nakatunud 74 465 ja surnud 2236 inimest.

Vähemal määral surmajuhtumeid oli siis esinenud ka Iraanis, Prantsusmaal, Jaapanis, Taiwanis, Lõuna-Koreas ja parajasti oli käes kruiisilaeva Diamond Princess epideemia tipp.

Sellest hoolimata oli töögrupp kindel, et ohutaset tõsta ei tule.

Ajal, mil Briti eksperdid ja nõunikud seda teemat arutasid, jätkusid Ühendkuningriigis spordi- ja meelelahutusüritused. Koolid sulgesid ukse alles 18. märtsil ning tõsisemad liikumispiirangud kehtestati alles 23. märtsil.

Nottinghami Ülikooli viroloogiaprofessor Jonathan Ball nentis kommentaariks, et esialgse aeglase reaktsiooni tulemus on see, et Ühendkuningriigi võimud on nüüd sunnitud kaugel ees liikuvale epideemiale järele jooksma.

"Veebruari lõpuks oli selge, et see viirus kandib edasi lihtsalt ja laialdaselt. Seda ei näidanud mitte ainult Hiina andmed, vaid ka see, mis oli toimumas Itaalias. Nakkuspuhangu puhul on nädalate kui mitte lausa päevade pikkused viivitused osutunud võtmetähtsust omavateks ning oht Ühendkuningriigi elanikkonnale oli juba ilmne," selgitas ta.

Professor Ball avaldas ühtlasi arvamust, et ekspertkomisjonis on mõned akadeemilised institutsioonid üleesindatud. "On raske näha, kuidas võiks tekkida vajalik konstruktiivne kriitika," lisas ta.

Briti valitsuse veebilehel on praegu kirjas, et oht on praegu kõrgel tasemel, kuid samas pole mainitud, millal ohutaset tõsteti.