Õhk nii Stockholmi, kui ka teiste Euroopa pealinnade kohal on koroonaviirusepuhangu ajal puhtamaks muutunud, teatas Rootsi Keskkonnakaitseagentuur.

Stockholmi linnaliiklus on koroonapuhangu algusega võrreldes vähenenud 30 protsenti. Mõnel päeval on linna kohal ohtlikke heitgaase haiguspuhangu eelse ajaga võrreldes koguni 30 protsendi võrra vähem. Lennuliiklus Euroopa kohal on vähenenud 70 protsenti. Arni Alandi