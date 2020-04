Kriisitingimustes kasvavad võimuerakondade toetused

Viimased reitingud nii Eestis kui ka mujal näitavad, et valitsuserakondade populaarsus kriisitingimustes teeb järsu tõusu.

Näiteks Nordstat Eesti Aktsiaseltsi arvamusküsitluse tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30 protsenti, Keskerakonda 26,1 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Soomes on jällegi valitsuse juhtpartei, sotsiaaldemokraadid, möödunud reitingutes põlissoomlastest. TLÜ politoloogi Tõnis Saarts ütles Indrek Kiislerile, et kriisiolukorras on tavaline valitsuste ja valitsuspoliitikute populaarsuse kasv.