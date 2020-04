Nurmiko jagas oma lilled laiali

Nurmiko lillekasvatuse juht Jaak Ungerson ütleb, et ilmselt on põllumeestest praeguseks kõige enam koroonakahju kandnud just lillekasvatajad, kes on lilletaimed ja sibulad aasta tagasi ära tellinud ja hooajaks üles kasvatanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lilledel on bioloogiline kell, nemad ei tea koroonast midagi, nemad elavad oma elu edasi. Kui nad õigel ajal kliendi juurde oma uude koju ei jõua, siis nad lihtsalt närbuvad ja surevad," sõnas Ungerson.

Aprilliks ajatatud tulbid ja nartsissid ootavad uut kodu esialgu külmkambris ning nende koha kasvuhoones on sisse võtnud emadepäevaks plaanitud hortensiad, roos-begooniad ja suvelille-amplid. Milliseks nende saatus lõpuks kujuneb, on veel vara öelda.

"Praegu lihavõtte ja aprilli kaupa on mul praegu 200 000 euro eest külmikus ja siin ümberringi on 200 000 eest kasvamas emadepäeva ja maikuu kaupa," lisas ta.

Reedel suletud lillepoodidest korjati kokku tuhandeid õisi ning selleks, et neid mitte komposti viia, jagatakse kimbud kastide kaupa laiali sõpradele, kes kaunite sülemitega üllatavad omakorda teisi inimesi.

"Meil on tore aiand, saame kasutada aiandipoe ruume, ja kutsuda oma sõpru, keda me tunneme ja usaldame ja kes tulevad paari kaupa ja saavad endale ja oma sõpradele nende lilledega rõõmu teha," ütles Nurmiko juhatuse liige Pille Ungerson.