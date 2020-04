Asekantsler Võru linnapeale: täiendavad piirangud ei pruugi omada mõju

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler vastas Võru linnapea ettepanekule kehtestada linnas täiendavad piirangud, et praegu seda plaanis ei ole ning et täiendavad õiguslikud piirangud ei pruugi omada ka mõju, arvestades, et inimestes võib tekkida väsimus ja trots.

Võru linnapea Anti Allas kirjutas 24. märtsil seoses koroonaviiruse levikuga Võrus pöördumise eriolukorra juhile Jüri Ratasele, kus linnapea viitas Tartu Ülikooli kliinikumi hinnangule, et Võru maakonnas on kujunenud üliohtlik nakkuskolle, kust võib kiiresti areneda üliohtlik olukord.

"Haiguse leviku edasiseks tõkestamiseks tehti (TÜ kliinikumi) pöördumises

ettepanek kehtestada Võru linnas ja lähiümbruses täielik karantiin koos liikumis- ja kogunemispiirangute ning selle täitmise kontrolliga," märkis Allas ja lisas, et kliinikumi esindajate poolt väljendatud kartused on tema hinnangul põhjendatud.

"Koostöös valitsuse kriisikomisjoniga oleme valmis kaaluma täiendavaid meetmeid inimeste kokkupuudete piiramiseks Võrus. Oleme seisukohal, et meetmete rakendamine kiiresti ja pigem rohkem on meie arvates efektiivsem kui aeglaselt ja vähem."

2. aprillil saatis Võru linnapeale vastukirja siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar, kes leidis, et täiendavad õiguslikud piirangud ei pruugi omada mõju, arvestades, et inimestes võib tekkida väsimus ja trots.

"Liikumispiirangute jõustamiseks on vaja hoida ja toetada kohalike inimeste motivatsiooni neist kinni pidada, pakkudes neile nii alternatiivseid ohutuid tegevusi (nii noortele, tööealistele kui ka eakatele), samas andes ka signaali, et korrarikkujatega tegeldakse otsustavalt. Selleks saame suurendada nii politsei patrulle sh kaasates selleks abipolitseinikke, päästjaid, Kaitseliitu ja turvaettevõtteid, kui ka suurendada kohaliku omavalitsuse töötajate panust avalikus ruumis eriolukorra meetmetest kinnipidamisel."

Samas ütles Kommusaar, et Võrumaa ja Võru linn on kindlasti üks piirkondi, mida siseministeerium vaatleb erilise pilguga.

"Nõustun teiega, et nakatanute arv teie linnas teeb muret, ja selleks on kindlasti vaja liikumispiiranguid jõustada. Praegusel hetkel ja lähinädalaid vaadates, me uute riiklike piirangute seadmist pigem vajalikuks ei pea, ent me samas ei välista ka neid."

Sisejulgeoleku asekantsler lisas, et oluline on juba otsustatud piirangute tõhus järgimine ja Eesti inimeste tahe neist kinni pidada.

"Kõige olulisem on hoida perest väljapoole jäävaid kokkupuuteid teiste inimestega miinimumis, järgida vähemalt kahe meetri kauguse nõuet ja maksimaalselt kahe inimesega liikumise reeglit, ning linnavalitsuse poolt koostöös partneritega toetada ja suunata kauplusi jt avalikus ruumis

tegutsevaid asutusi ja organisatsioone nendest reeglitest kinnipidamisel."