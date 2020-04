Seadusemuudatuse eelnõuga, mille peab heaks kiitma ka riigikogu, nähakse ette relvaloa, kollektsioneerimisloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa ning relvaseaduse alusel väljastatud tegevuslubade kehtivuse pikenemine eriolukorra ajal ja 60 päeva pärast eriolukorra lõppu.

See ajavahemik on tarvilik selleks, et tagada luba pikendavatele inimestele mõistlik loa pikendamise taotluse esitamiseks ja tervisetõendi hankimiseks pärast eriolukorra lõppu, teatas siseministeerium. Samuti on see piisav aeg, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) saaks naasta oma tavapärasesse töörütmi ja relvalubadega tegelda.

Muudatus puudutab üksnes neid relvaomanikke, kes on PPA poolt varasemalt kontrollitud, läbinud eksamid ning kellele on antud õigus relvi käidelda. Nende suhtes teeb amet jätkuvalt järelevalvet ja kui peaks ilmnema, et inimene paneb eriolukorra ajal toime süüteo, mis välistab relvade käitlemise õiguse, siis reageeritakse sellele tavapärases korras.

Eelnõus nähakse ette, et ka tegevusluba, mille kehtivus lõpeb eriolukorra ajal, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 60 päeva pärast eriolukorra lõppu. Siseministeeriumi hinnangul peaks vältima olukorda, kus juriidilisel isikul lõpeb tegevusloa kehtivus temast mitteoleneval põhjusel. Sel juhul tekiks nii juriidilisele isikule kui ka PPAle mitmeid kohustusi (nt ettevõte peab kogu relvaalase dokumentatsiooni, relvad, laskemoona jms PPAle üle andma), mida peaks vältima, teatas ministeerium.

Ka tegevusloa omanike, näiteks relvakaupmeeste ja relvameistrite, üle jätkub eriolukorra ajal järelevalve tegemine ning õiguslike aluste tuvastamisel tegevusluba peatatakse või tunnistatakse kehtetuks.

Muudatused on osa riigikogule esitatud COVID-19 tõrje meetmete elluviimiseks väljatöötatud seadusemuudatusi koondavast eelnõust.