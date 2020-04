Pärnu haigla käivitas telekonsultatsiooniteenuse

Kuigi ka Pärnu haiglas on plaaniline ravi peatatud ja koroonaviirusega on haiglas alla kümne patsiendi, ei seisa suured haiglahooned tühjalt. Ükski raskelt haige abita ei jää ja nende ravi jätkub varasemate plaanide järgi.

Kui päevakajalisemast alustada, siis Pärnu haiglas on ravil kaheksa COVID-19 positiivset, koroonaviiruse tõttu pole seal surnud ühtki patsienti. Nakkustõrje olukord tähendas haiglatele seda, et haigla tuli ümber ehitada ja ümber mehitada, selgitas haiglajuht Urmas Sule. Plaanilise ravi järjekord seetõttu enam ei kehti, see aga ei tähenda, et raskes seisundis, kiiret ja vältimatut abi vajavad patsiendid abita jääksid.

"Pärnu haiglas oleme käivitanud aktiivselt telekonsultatsiooniteenuse, patsientidega suheldakse telefoniga. Poole kuu jooksul oleme osutanud seda teenust üle 4000 inimesele," rääkis Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule. "Kes ei tea, kuidas toimetada, olge head, võtke ühendust Pärnu haigla registratuuriga ja leppige registratuuris kokku telefonikonsultatsiooni aeg."

"Telefonikonsultatsioonidel on kaks mõtet: esiteks patsientidega sidet hoida, sest paljudel patsientidel ei ole võimalik abi oodata nii pikalt. Ja teine pool on selles, et kui oleme sattunud olukorda, et ravijärjekorrad tuleb ümber teha, siis patsientidega leppida kokku, kuidas seda kõige mõistlikumalt teha," lisas Sule. "Kõik inimesed, kes vajavad kiiret ja vältimatut abi, saavad seda momentaanselt. Onkoloogilisi haigeid teenindame samamoodi nagu enne."

Patsientidel on oluline teada, et koduõendus jätkub praeguseski olukorras. Ka õendus-hoolduskeskuses Ravi tänaval jätkub töö endiselt, aga väikeste muudatustega. "Kui meile peaks tulema raskeid haigeid, võtame Ristikust haigeid üle. Meil on olemas kaitsevahendid, meil on olemas teadmine ja me püüame olla rahulikud," sõnas Pärnu haigla õendusjuht Margit Seppik. "Koduõendus jätkub täpselt samamoodi nagu enne kriisiolukorda. Isegi võtame üle osad perearstide patsiendid, kes enne käisid perearstikeskustes. Meie koduõed käivad isikukaitsevahenditega ja tegelikult osutavad sama teenust. Nii et eakad ei pea muretsema. Me hoolime neist."

Seppik ütles, et Ravi tänavas on praegu 80 inimest ja kümmekond vaba kohta, kodust küll praegu kedagi ei võeta.