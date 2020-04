Politsei on eriolukorra ajal algatanud 15 väärteomenetlust

Ettekirjutusi on politsei teinud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele eriolukorra käitumisreeglite rikkumise pärast.

"Väärteomenetlus on kindlasti meie viimane õlekõrs, ennekõike püüame inimesi ikkagi mõjutada. Kuid väärteomenetluse puhul see maksimumtrahv on kuni 1200 eurot, mida me inimestele teha saame," ütles Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna.