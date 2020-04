Maailmaturu naftahinnad tõusid teist päeva järjest hüppeliselt

Saudi Araabia juhitud OPEC peaks pidama esmaspäeval videokonverentsi naftakartelli partneritega, eeskätt Venemaaga, mis võib panna punkti naftahinnasõjale.

Toornaftatehingute hind New Yorgi börsil kerkis 14,1 protsenti, jäädes pidama tasemel 28,99 USA dollarit barrelist.

Londoni Põhjamere brendi hind kerkis 16,4 protsenti, sulgudes tasemel 34,84 dollarit barreli eest.

Venemaa on valmis tegema koostööd Saudi Araabia ja Ühendriikidega naftatoodangu kärpimisel, ütles reedel Vene president Vladimir Putin. Putin ütles, et Venemaa on valmis selles küsimuses kokkulepeteks OPEC+ raamistikus ning koostööks Ameerika Ühendriikidega," seisab Kremli avalduses. "Me usume, et on hädavajalik kombineerida jõupingutusi, et tasakaalustada turgu ja vähendada toodangut."

OPEC-i teade videokonverentsist tekitas turgudes lootust, et tootmiskärbete asjus jõutakse lõpuks leppeni. Päev varem viis USA president Donald Trumpi vihje Saudi-Vene lepitusest naftahinna rekordilise kasvuni.

"Kahtlemata on palju optimismi, et jõutakse leppeni," ütles OANDA analüütik Craig Erlam.

Uudisteagentuur TASS kirjutas viitega Vene allikatele, et videokonverentsile kutsuti ka Ühendriikide esindajad.

Naftahinnad on Vene-Saudi hinnasõja ja koroonaviiruse pandeemia tõttu sel aastal järsult langenud. WTI kukkus esimeses kvartalis kokku 65 protsenti.

USA tähtsamad aktsiaturud liikusid reedel miinusesse

Ühendriikides kadus märtsis 701 000 töökohta koroonaviiruse epideemia tõttu kehtestatud reeglite tõttu ja töötus kasvas 4,4 protsendile, teatas reedel Ühendriikide tööministeerium. Tegemist oli suurima töökohtade kadumisega alates 2009. aasta märtsist finantskriisi ajal ja suurima töötusemäära tõusuga 45 aasta jooksul.

Tööstusindeks Dow Jones langes 1,7 protsenti 21 052,53 punktile. S&P 500 langes 1,5 protsenti ja sulgus tasemel 2488,65 punkti. Tehnoloogiaindeks Nasdaq langes 1,5 protsenti tasemele 7373,08.