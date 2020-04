Eesti vanglad lähevad üle viiepäevasele töötsüklile, mis tähendab, et need vanglaametnikud, kes otseselt vangidega kokku puutuvad, jäävad viieks järjestikuseks päevaks vangla ruumidesse ja territooriumile, et vähendada kontakte ja viia risk vangide nakatumiseks koroonaviirusesse miinimumini.