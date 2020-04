Sihtasutuse Ajakeskus Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa ütles ERR-ile, et ehitaja, kelle nime veel ei avalikustata, on tõepoolest leitud ja leping saab allkirjad 7. aprillil.

Põhjendamaks otsust kõige odavamast ehitajast loobuda viitas Hiiemaa riigihangete seadusele, mida sihtasutus on täitnud. Esialgu pidi kogu projekt maksma pisut üle 1,8 miljoni euro, ent nüüd läheb see oluliselt kallimkas.

"Kuna hange läks kallimaks 240 000 eurot, siis selle tõttu ka see protsess natukene läks pikemaks," selgitas Hiiemaa. Tema sõnul on sihtasutusel kaks varianti. Esiteks tehti taotlus kultuuriministeeriumile, et see aitaks ja suurendaks omaosalust 240 000 eurot.

"Siis on meil olemas ka variant B: kuna selle projekti kogumaksumus, mida Euroopa Liidu struktuurfondid rahastasid, oli ligi 1,5 miljonit ja ülejäänud osa oligi kultuuriministeeriumi ja Paide linna osa, ja ka Ajakeskuse enda osa, siis me otsime ka uusi võimalusi, kuidas ekspositsiooni teha odavamaks."

Lisaks on sihtasutusel veel kinnisvara, mida saab müüa. "Ja kolmandaks Paide linn, kes siis tõenäoliselt 2021. aasta eelarvesse saaks ka mingi osa meie toetuseks veel juurde lisada, ehkki linn juba on toetanud meid."

Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa ütles, et Ajakeskus Wittenstein võib saada ehituseks lisaraha alles riigi järgmise aasta eelrvest.

"Me oleme esitanud rahandusministeeriumile lisataotluse, et saada see summa siis järgmise aasta eelarvesse. Aga hetkel valitsus ei ole ju üldse veel alustanud järgmise aasta eelarve menetlemisega," rääkis Reismaa, märkides, et muuseum taotleb juurde veidi üle 300 000 euro.

Küsimusele, kas see tähendab nüüd, et 7. aprillil ei olegi võimalik ehitajaga sõlmida lepingut ja töid alustada, vastas Reismaa: "See on siis muuseumi niiöelda risk otsustada, kas ta teeb seda või mitte. Riigieelarve seadusest üle me ei saa minna ja ette lubadusi anda ka ei saa kahjuks."

Ehitaja on lubanud Paide uue külastuskeksuse valmis ehitada kümne kuuga.