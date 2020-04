Sellistel juhtudel, kus eriolukorra reegleid eiratakse, kontrollib politsei dokumente. Näiteks kogunenud noortele tehti hoiatus, sest nad ei olnud varem eriolukorra reegleid rikkunud. Järgmisel korral tehakse neile juba kirjalik ettekirjutus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ida-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik Kalle Kitsing ütles, et kui ka ettekirjutus ei mõju, rakendatakse sunniraha. Enamasti on inimesed tema sõnul eriolukorra reeglitega kursis ja täidavad neid, kuid väljakutseid on tehtud ka erapidudele.

"On olnud väljakutseid, kus on öörahu rikkumised, kus on inimesed mitmekesi koos, tarvitavad alkoholi, kuulavad muusikat. Neile on selgitatud, et kuigi see ei ole avalik koht, ei ole mõistlik selliselt koos olla. Üldjuhul on inimesed arusaajad olnud, pannud muusika vaikseks ja läinud laiali," selgitas Kitsing.

Samuti on politsei saanud väljakutseid mänguväljakutel koos vanematega viibivate laste juurde. Neile seletatakse, et lintidega on mänguväljakud ümbritsetud seetõttu, et just seal võib olla viirusekolle.

Väljakutseid on tehtud ka karantiinireegleid eiranud inimeste tõttu.

Et laupäevast jõustus eriolukorra juhi korraldus, mille järgi tuleb kauplustel jälgida 2+2 reegli täitmist nii poes sees kui ka väljas järjekorras, tuleb politseil ka kauplusi kontrollida. Lisaks kontrollitakse desinfitseerimisvahendite olemasolu kauplustes ja nende sissepääsude juures. Sama kord käib apteekide, postkontorite ja teenindussaalide kohta.