Vald loodab ähvardavast majanduslangusest hoolimata Nõva sadamale uue kai ehitada

Lääne-Nigula vald ostis mullu 175 000 euro eest lagunenud Nõva sadama, lootuses sellele elu sisse puhuda. Uue betoonkai projekt on LEADER programmi pingereas esikohal ja see tähendab lähitulevikus 116 000 eurost toetust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vallavanem Mikk Lõhmus tõdes, et omavalitsusel tuleb omaosalusena juurde panna 98 000 eurot, kuid investeering on plaanis majanduslangusest

hoolimata.

"Me aegsasti arvestasime seda, et dokumentide menetlus võtab aega, siis me reaalselt saame seda realiseerima hakata 2021. aastal. Põhiehitustöö oligi ette nähtud 2021. aastasse. See 100 000 omafinantseering ei ole nüüd nii suur summa, mida eeldatavalt uutes oludes ei jõuaks vald kanda," ütles Lõhmus.

Uue kai ääres oleks Lõhmuse sõnul kohti umbes viiele alusele.

Järgmiste etappidena oleks tulevikus vaja rajada ka teine kai ja sadamahoone, kuid selleks praegu vahendeid pole.

"Need on järk-järgult astutavad sammud. Hakkame ühe asjaga peale ja katsume baasi sinna alla luua, siis on lihtsam ka edasi minna. Kui laiemat pilti vaadata, siis sadama ümber on veel päris mitmed äri- ja tootmismaad ja elamumaad. Sadama areng võiks ka selle ümbruse laiemalt käima panna, tekitada sinna mingit väiketootmist ja tuua sinna uusi elanikke ja panna Nõva kanti ka selles plaanis elama," selgitas Lõhmus.

Sadama võimalike kasutajatena nähakse tulevikus nii kalureid, vabatahtlikke merepäästjaid kui ka mereturiste.