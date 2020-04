Emajõe kaldale on kerkimas lodjakoja teemapark

Lodi Jõmmu on Tartu au ja uhkus olnud juba 2006. aastast. Pea sama kaua on peetud ka plaani ehitada Emajõe äärde üks korralik lodjakoda, mis oleks koduks lodjale, aga täidaks samas ka kultuurikeskuse rolli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seni on aetud läbi MTÜ Emajõe Lodjaseltsi poolt püsti pandud ajutiste hoonetega, kuid viimastel kuudel käib Emajõe ääres vilgas ehitustöö.

"Tartu linna luuakse teemapark. Teemapargi eesmärk on tutvustada piirkonnale omaseid veesõidukeid, tutvustada traditsioonilist laevaehitust, ka siseveeteede ajalugu, mis on olnud värvikas ja kirev, korraldada regulaarseid laevareise nii Emajõe, Peipsi kui ka Võrtsjärve vesikonnas," selgitas Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.

Lisaks saab tulevane teemapark ka koolituste, etenduste ja kontsertide kohaks.

Kes seda kõike uues teemapargis läbi viima hakkab, selle otsustab linn konkursiga.

Kolmest hoonest koosnev kompleks peaks valmima augustikuu alguses.

Kui lodi Jõmmu ise tegutseb aprilli keskpaigast hilissügiseni ja külmal ajal seisab paigal, siis uus lodjakoda hakkab tööle aastaringselt.

"Isegi nendes minimaalsetes tingimustes, milles täna MTÜ tegutses, oli tegelikult märkimisväärne huvi olemas. Inimesed lõid kaasa, tekkis oma kogukond, kes hea meelega osales ka vabatahtlikuna selles protsessis. Ja see ei puuduta ainult Tartu linna, see puudutab kindlasti ka turismi. Paljud turismifirmad kasutavad näiteks lotja Tartu tutvustamiseks. Vaadates Põhjamaade kogemust, siis ega lodjakoja teemapark ei ole enam ainulaadne. Selliseid on Põhjamaades rajatud ja seal on külastatavus suur," rääkis Jürgenson.

Esimesed külastajad saavad Tartu värskesse lodjakotta sisse astuda eeldatavasti sel sügisel.