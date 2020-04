Pulmad ja lahutused lähevad Õnnepalees pausile

Tallinna perekonnaseisuamet ei võta praegu vastu uusi abiellumis- või lahutusavaldusi, et majas ei liiguks liiga palju rahvast, ent need abielud ja lahutused, mille registreerimine oli kokku lepitud enne eriolukorda, pannakse siiski kirja, kirjutab Eesti Päevaleht .

Lahutusi registreeritakse praegu päevas umbes kümme. Kui tavaliselt sõlmitakse Tallinnas abielusid päevas 12, siis mõned on eriolukorra tõttu naitumise edasi lükanud või on noorpaar ka avalduse tagasi võtnud.

Perekonnaseisuamet soovitab lahutajatel, kellel asjaga väga kiire on, pöörduda notari poole.

Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask ütles, et üldiselt on inimesed olnud väga mõistvad, kui neile helistatakse ja palutakse lahutus või abielu edasi lükata. Küll aga märkas ta, et vene kogukond ei saanud esialgu aru, mis toimub.

"Nemad helistasid ja küsisid, mis toimub, miks ei tohi pulmakülalisi kutsuda."