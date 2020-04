"Reaalsus on tegelikult see, et paljud volikogud on seda viisi juba kasutanud. Selleks on infotehnoloogilised lahendused olemas, hääletatakse üle interneti," rääkis Kiisler. "Kuna osa volikogusid on küsinud täpsustust, kas ikka võib, siis põhiseaduskomisjoni seisukoht oli selge, et võib küll. Seda toetas rahandusministeeriumi õigusnõunik ja seda toetas ka õiguskantsler, kes andis seisukoha, et tänane kohaliku omavalitsuse korralduse seadus selgelt seda võimaldab. Nii et sõltub volikogu enda otsusest, kõik meie linnad ja vallad saavad oma tööd jätkata, oma volikogu istungeid korraldada."

Riigikogu komisjonid ja fraktsioonid juba peavad enda istungeid kaugtööna, järgmisena peaks kaugtööle üle minema riigikogu suur saal. "Mõned muudatused meie riigikogu kodu- ja töökorras tuleb selgelt teha. Arutasime selliseid valikukohti, et kes siis otsustab, kas istung toimub kaugtööna, kellel see õigus on. Üldine seisukoht oli, et see peaks olema riigikogu juhatus, kus on esitatud nii võimulolijad kui opositsioon," rääkis Kiisler. "Ja mis siis juhtub, kui mõnel riigikogu liikmel ei ole näiteks head tehnilist sideühendust, aga ta tahaks sõna võtta ja hääletada – kuidas me siis seda kaalume, millal katkestada istung, kui näiteks sidevõimalused lahenevad."

"Üldine hoiak kõigil on, et see kaugtöö tuleb käima saada võimalikult kiiresti, aga sellised tehnilised valikukohad on seal," lisas Kiisler.