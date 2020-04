Venemaa lükkab võidupüha tähistamise tõenäoliselt edasi

Võidupüha korralduskomitee liige ja president Vladimir Putini nõunik Anton Kobjakov on palunud valitsusel mitte saata kutseid üle 65-aastastele inimestele, sest just nemad on koroonaviiruse leviku tõttu riskirühmas, vahendas Meduza.

Vladimir Putini administratsioon kinnitas, et Kobjakovi soov edastati peaminister Mihhail Mištsustini valitsusele.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on RBC andmetel arutanud nii kogu ürituse täitsa ära jaätmist, aga ka korraldamist mõnes teises formaadis. RBC andmetel on arutatud ka näiteks paraadi ilma pealtvaatajateta läbiviimist.

Znak.com kirjutas, et 9. mai tähistamine lükatakse edasi 24. juuni peale, ent RBC andmetel on võidupüha tähistamise uus kuupäev 3. september.

Väidetavalt on arutatud ka pidustuste edasi lükkamist 7. novembri peale.

Venemaa kaitseministeerium teatas märtsi lõpus, et ettevalmistused 9. mail toimuva võidupüha 75. aastapäeva paraadiks, lähevad plaanipäraselt.