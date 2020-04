Luik rõhutas kaitseministrite kohtumisel vajadust säilitada kaitsevalmidus

Euroopa Liidu kaitseministrid arutasid videokonverentsil koroonaviiruse mõjusid oma valdkonnale. Kohtumisel andsid kaitseministrid ka ülevaate oma valitsemisala toetusest tsiviilstruktuuridele riigisiseses võitluses viirusega. Eesti kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) ütles, et osa nõunikest, kes Euroopa Liidu missioonidel osalevad, on plaanis tagasi kodumaale tuua.

"On vajadus tuua osa inimesi koju. Võtmemeeskonna jätame sinna. Nõustamist ei saa toimuda, kui ei saa kokku saaada. Eesti personaliga toimuv peaks selguma paari lähema päeva jooksul, kui Euroopa Liidu sõjalised juhid kujundavad välja sellise uue struktuuri, mis peaks kehtima ainult viiruse ajal ja kui see lõpeb, siis viiakse kõik sõdurid tagasi," rääkis Luik.

Luige sõnul avaldati videokonverentsil üsna suurt muret, et paljud Euroopa Liidu süsteemid ei toiminud. "Mina tõin näiteks piiride sulgemise ja et Euroopa Liit ei ole vastanud piisavalt jõuliselt Venemaa desinformatsioonikampaaniale," sõnas Luik.

"Kahtlemata peab Eesti nagu teisedki Euroopa riigid nägema vaeva, et puhkenud pandeemiale võimalikult kiiresti piirid panna, kuid seejuures on väga oluline, et Euroopa säilitaks olukorrateadlikkuse ja valmiduse reagreerida sõjalistele ohtudele," ütles kaitseminsiter Luik.

Luige sõnul on Eesti valmis kaaluma oma panuse suurendamist Euroopa Liidu missioonidel, et seeläbi näidata solidaarsust ELi lõunapoolsete liikmesriikidega.

Eelmisel nädalal kiitis valitsus heaks kaitseväe osalemise Euroopa Liidu uuel sõjalisel missioonil Irini, mis on jätkumissiooniks seni Vahemerel tegutsenud operatsioonile Sophia.

Kriisi mõjust rääkides juhtis Luik tähelepanu Euroopa Liidu ja NATO riikide vastu suunatud väärinfokampaaniatele, mille vastu võitlemiseks tuleks suunata rohkem ressursse Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni rakkerühmadele. "Samuti tuleb ikka ja jälle rõhutada ELi-NATO koostöös ja tugeva Atlandi-ülese suhte olulisust," lisas kaitseminister, kelle sõnul saab Euroopa Liit aidata kaasa ka sõjalise mobiilsuse toetamise kaudu.

Kohtumisel jäi kõlama vajadus tagada Euroopa Liidu väljaõppemissioonidel osalevate kaitseväelaste turvalisus, kuivõrd viiruspuhang on alles hakanud jõudma neisse kolme Aafrika riiki, kus missioonid tegutsevad.

Kõrge esindaja Josep Borrelli juhtimisel peetud kohtumisel andsid kaitseministrid ka ülevaate oma valitsemisala toetusest tsiviilstruktuuridele riigisiseses võitluses viirusega. Tegemist oli esimese videosillana toimunud ELi kaitseministrite kohtumisega.