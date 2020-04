Koroonaviiruse kobareelnõud tabas opositsiooni kriitika

"Kahtlematult eriolukorras on olemas ka laiem avalik huvi ja avalik hüve antud juhul, mis võib teatud olukordades teatud juhtudel õigustada isiku eraelu puutumatuse printsiibi piiramist. Aga seda kahtlematult ei saa teha kergekäeliselt, seda saab teha ainult erandlikel juhtudel ja väga läbikaalutletult;" ütles Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ei saa nõus olla sellega, et kriminaalmenetluses piiratakse isikute õiglast kohtlemist, et antakse laialdased õigused isikute delikaatsete isikuandmete töötlemiseks, mis piiravad inimeste privaatsust.

"Me ei saa ka unustada seda, et Eesti on väike, avatud majandusega riik. Meie ettevõtjad vajavad tööjõudu, samuti vajavad meie ettevõtjad eksporditurge. Ebademokraatlikel ja õigusriigile mittekohastel piirangutel välismaalastele töötamisel ei ole mingit seost eriolukorraga," sõnas Kallas.

Kobarseadus läbis esmaspäeval riigikogus esimese lugemise.