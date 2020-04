Sakkov: Venemaast rohkem kasutab praegust olukorda maailmas ära Hiina

"Ma arvan, et esimene tähelepanek on see, et Venemaa oli Venemaa, Venemaa on Venemaa ja Venemaa on ka tulevikus Venemaa. Vaatamata suurele viirusekriisile, katastroofile, mis on maailma tabanud, Venemaa välispoliitika pole muutunud," rääkis Sakkov "Välisilmale" antud intervjuus.

"Mida me oleme näinud, et kui Läänel on Venemaad vaja või Läänele tundub, et tal on Venemaad vaja, siis Venemaa kasutab seda väga elegantselt ära," lisas ta, tuues näiteks abisaadetised Itaaliale ja ka kaitsevahendite tarnimise USA-le.

Sakkov tõdes, et kuigi viirusekriisi alguses oli Euroopa Liidus justkui šokk, siis nüüd on sellest üle saadud. Niisuguseid segaduse hetki püütakse aga ära kasutada.

"Kindlasti tahetakse seda ära kasutada. Ma arvan, et isegi rohkem kui Venemaa, me näeme, kuidas kasutab seda ära Hiina, kes lõpuks selle viiruse maailmale vallandas selles mõttes, et esimene kuu või rohkemgi valetati, vassiti ja mätsiti kinni. Selle asemel, et sellega tegeleda, valetati maailma terviseorganisatsioonile. Seetõttu see probleem nii suureks ja globaalseks on paisunud. Ma arvan, et siin tasuks jälgida isegi rohkem, mida teeb Hiina. Küll aga selle joonealuse märkusena, et Eesti geopoliitiline auskoht on endiselt samasugune, kus ta oli kuu või kaks tagasi. Selles osas ei ole midagi muutunud ja me peame eelkõige kõige rohkem vaatama seda, mida Venemaa teeb," arutles Sakkov