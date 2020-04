Hoolimata avalikkuses levinud vastakast informatsioonist jäi Soome valitsus oma varasemale otsusele kindlaks ning andis laevafirmadele juhise mitte võtta Tallinna ja Helsingi vahel sõitvate laevade pardale enam kedagi peale kaubaveokijuhtide.

Otsus jõustub reede, 10. aprilli ja laupäeva, 11. aprilli vahelisel südaööl ja puudutab ka Rootsist ja Saksamaalt Soome suunduvat laevaliiklust.

"Heanaaberlikud suhted on meile olulised ning seega rõhutame, et piirangud on ajutised," ütles Soome transpordi- ja kommunikatsiooniminister Timo Harakka valitsuse pressikonverentsil ning lisas eesti keeles: "Head sõbrad, ma loodan, et kohe saame ühendused tagasi."

Harakka sõnul jätkab lennufirma Finnair vastavalt kokkuleppele Soome valitsusega lendamist Tallinna ja Helsingi vahel.