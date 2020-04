Karl Soonpää päevik 9.-10. aprillil 1940. aastal

9. aprillil. Kell 11 tuli [Riigikontrolli tsiviilosakonna peakontrolörAksel] Mei minu juurde ja teatas, et sakslased olevat Kopenhageni okkupeerinud ja tungivat Oslo kallale. Norra valitsus olevat Hamaris. Saksa dessant olevat maale läinud Narvikis, Bergenis, Kristiansundis ja Trondheimis.

Eila õhtul V. V. koosolekul sai teatavaks, et inglased on kolm Saksa laeva põhja lasknud Norra territoriaalvetes. Kuna nad ka nendes vetes miinitõkked välja panid, sõnumid olid, et Saksa laevastik on sõitnud põhja poole, paistab mõistatuslik, kuidas inglased lasksid läbi nii suured sõjaväetranspordid, mis olid võimelised okkupeerima Norra läänesadamaid – isegi Narviki, mis üle 1000 miili Saksa rannast.

Kui selle põhjuseks oli jälle kurikuulus hilinemine, mis nii sagedasti inglaste juures viimasel ajal ette tulnud, siis on see ennekuulmatu. Ise läksid aktiivseks, pidid valmis olema võimaliku Saksa vastulöögi pareerimiseks, aga võta näpust. Liitlased tegid viimasel ajal juttu tiibmanöövritest.

Tuletati meelde, et Churchill juba ilmasõja ajal kaitses Gallipoli ja Dardanellide tiiblööke, ja tunnistati seda taktikat nüüd tagantjärele õigeks. Arvati, et üheks variandiks võiks olla põhjapoolne tiibmanööver Skandinaavia haaramisega. Nüüd aga võimaldati sakslasele ette jõuda. Majanduskomitees oli sellest juttu.

Tähendasin pilkeks, et inglased nähtavasti ei saa midagi enne Norra asjus ette võtta, kui küsivad Rahvasteliidult. Piip arvab, et inglastel võiks olla oma salasiht, näiteks maailma silmis – eriti P-Am. Ü-riikide silmis – teha sakslast väikerahvaste vägistajaks, et tekkivas pahameeletormis U.S.A. jälle saada sõjariistu võlgu. Niisugune argumentatsioon väminilt näitab tema suurt anglomaaniat, aga on liigfantastiline, et olla tõsi. Centumis Vellner, Lorenz ja teised siunavad inglast, väites, et tema on vanaduse nõtruses praegu.

Mängime bridge'i Grabbi, Lorenz ja adv. Johani (+ 30 X 25).

Käisin Vab. Presidendi jutul. Ta arvab, on kunsttükk, kui nii väikeste kitsendustega tuleme sõjast läbi. Olen samal arvamisel. Presidendil näib olevat ka kõva usk inglastesse ja sümpaatia nende vastu. Arvan, et järgmine hoop on Hollandisse ja Belgiasse. President arvab, et vesitõkked Hollandis tugevad.

10. apr. Alamkojas ongi soovitatud Norra asjus Rahvasteliidu nõukogu kokku kutsuda!

