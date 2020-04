Karl Soonpää päevik 11.-16. aprillil 1940. aastal

11. apr. Kell ½ 11 Vab. Val. koosolek. [Sõjaminister Nikolai] Reek rõõmustab, et olevat kuuldusi Saksa laevastiku suurtest kaotustest. Ka Bergen, Narvik ja Tromsø olevat inglaste käes. Göteborgi juures olevat merelahing olnud – seega juba Kattegatis.

Laidoner ütleb, et kas meie rõõmustama peame – ei tea. Venelased igatahes rõõmustavad. Tähendan, et kui Skagerrakis ja Kattegatis Inglise pealveelaevastik, siis võib oodata Saksa sissetungi Rootsimaale. See ka kõigi teiste kontseptsioon.

[Eesti saadik Rootsis Heinrich] Laretei on kirjutanud välisministrile, et Rootsis meeleolu ärev. Tahetakse jääda neutraalseks, aga on kutsutud mehi sisse isiklikkude kutsete kaudu. Ka parlamendi salajasel koosolekul otsustet jääda erapooletuks ja mitte kedagi läbi Rootsi lasta. Teisipäeval on meeleolu muutunud liitlaste kahjuks.

Kohvikus, kus kuuldud raadios Inglise kinnitust, et tema igal ajal abistab Norrat, tõusnud homeeriline naer. Arvamusi rahvas: 1) et inglane jäi jällegi hiljaks; 2) et tegemist salaplaaniga meelitada sakslasi lõksu; 3) et inglaste plaan – kanda sõda Põhja – nii täitmist leidnud. Rootsi kohta arvamine, et kui Saksa võidukas, lastakse ka ta väed läbi; kui aga kannab suuri kahjusid, siis vahest hakkab Rootsigi vastu Saksa vägede läbimarsi soovi puhul.

Õhtul uuesti Vab. Val. koosolek, kus juba selgunud, et inglased pole kuskil Norras maale pääsenud, küll aga Saksa kaotanud 4 ristlejat (Karlsruhe – 6000 tn., Blücher – 10.000 ja vigast. Scharnhorst – 26.000 tn.), ka palju transporte põhja lastud.

12. apr. [Majandusministri abi Artur] Keller teatas, et Tartu pank saaks tasuda laenu Inglismaale 40% rabattiga (15.000 £ pro 25.000 £). Eesti pank pole otsustanud valuuta müüki, sest küsitud nõukogus, kellele kuuluvad aktsiad. Mamin sooviks müüa riigikassa naelu – pakutavat riigile pool rabattist – 5000 naela tasu. [Riigikontrolli rahandusosakonna peakontrolör Roland] Valentin arvab, et operatsioon võiks teha.

13. apr. Sõitsin [Tartu abimaavanema Hans] Milleri sünnipäevale. Vagunis mängisime br.[idži] Sossi, Ruusi ja Sikkariga (+ 19 X 10). Milleri juures palju rahvast. Olime kuni kl. 5 hom. Kõnesid pidasid Adamson, Hermann, Ein, mina, Ruus ja Rägo.

14 apr. Sõitsime tagasi. Rongil mä.[ngisime] br.[idži] Sossi, Vosmi, Derrik ja Tooni (+ 45 X 10).

16. apr. Centumis Käärik, Braun, Johans, Vellner, Lorup (– 3 X 30).