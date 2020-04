Eesti Pank: olulist hinnalangust ei ole oodata

Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai ütles, et kui meenutada eelmist finantskriisi, siis hinnad odavnesid ligikaudu kas protsenti ja toona seisnes kriis suuresti selles, et inimeste sissetulekud vähenesid ja kaupmehed soovisid enda müüdavat atraktiivsemaks teha sellega, et alandasid hindu.

"Praegu vähemalt lähitulevikus ei seisne kriisi olemus mitte selles, et inimeste sissetulekud väga kiirelt langeksid, vaid ettevõtetel on raskusi toodete pakkumisega. Kuna nõudlus on endiselt suhteliselt tugev, siis hindade kiiret alanemist ei maksa hetkel oodata," rääkis Kattai.

Inflatsiooni liikumine ja võimalik miinusesse minek sõltub Kattai sõnul pandeemiaga seotud piirangute kestvusest.

"Vähemalt lähitulevikus kujundab hinnakasvu see, et inimeste sissetulekud ei ole väga palju langenud, ja olulisem on see, kas ettevõtted saavad mingeid tooteid-teenuseid pakkuda. Kui aga piirangud kestavad kauem ja ettevõtete majanduslikud olud muutuvad kehvemaks jasee kandub edasi tööturule ja inimeste sissetulekud langevad, siis see võimendab hindade languse survet. 6.07

Kui piirangud nii Eestis kui mujal jäävad kestma pikemaks, ei saa Kattai sõnul välistada inflatsiooni langemist nulli lähedale või allapoole seda. Piiride sulgemisega kaasnevad tarneraskused võivad avaldada osale toidukaupadele hinnasurvet ülespoole.

Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt tõusevad hinnad tänavu 0,6 protsenti, koos kütuse- ja elektriaktsiisi langetustega 0,5 protsenti.