"Leiame, et tänases olukorras, kus vajalik on tagada inimestele vajalike ravimite kättesaadavus ja samas hoida inimeste vahelist sotsiaalset distantsi, siis aitaks esmaste ravimite müügi lubamine tanklapoodides märgatavalt vähendada apteegivõrgu koormust," kirjutas õliühingu tegevjuht Mart Raamat.

Õliühing esindab Eesti suurimaid kütuse jaemüügiettevõtteid, kes opereerivad tanklavõrku, millesse kuulub ligi 200 tanklapoodi, millest umbes 130 on avatud ööpäevaringselt.

Kuna tanklapoodide võrk on hajutatud üle Eesti, võimaldaks õliühingu ettepanek ka maapiirkondade ja väiksemate asulate inimestel vajaduse korral igal ajahetkel soetada endale vajalikke esmaseid ravimeid.

"Täna on vaid Tartus ja Tallinnas tegutsemas ööpäevaringselt avatud valveapteegid, kuid arvestades praegust survet rahvatervisele ning vajadust tagada ka apteekides sotsiaalne distantseerumine on mõistlik laiendada esmaste ravimite müügivõimalusi selleks, et hajutada inimeste kontsentratsiooni apteekides. Käsimüügiravimite ööpäevaringse müügi võimaldamine aitab vältida olukorda, kus tipphetkedel (näiteks hommikul peale apteegi avamist) koguneb apteekidesse korraga palju kliente," kirjutas Raamat.

Ta lisas, et lähtudes teiste riikide kogemusest võib eeldada, et olukorras, kus on avatud nii apteek kui ka teised käsimüügiravimite müügikohad, eelistavad tarbijad ravimeid osta ikka apteegist.

"Seega eeldame, et inimesed kasutavad tanklapoodidest ravimite soetamise võimalust ainult äärmise vajaduse korral – näiteks juhul, kui haigusilmingute tekkimise ajal on apteek suletud või asub see inimese elukohast kaugel."

Raamat viitab Kaupmeeste Liidu välja toodud statistikale, millega Rootsis tanklapoodides käsimüügiravimite müügi võimaldamine ei tekitanud apteekidele täiendavat konkurentsisurvet. Seega parandaks see võimalus õliühingu hinnangul märkimisväärselt esmaravimite kättesaadavust Eesti inimeste jaoks – seda nii geograafilisi kui ka lahtiolekuaegadest tulenevaid aspekte silmas pidades.