Tallinna apteekidesse on müügile jõudnud partii kaitsemaske, mis möödunud nädalal Hiinast Eestisse saabus. Maskide hinnad küünivad haiguspuhangu eelse ajaga võrreldes väga kõrgele.

Maskide suurtarnija Magnum AS ütles möödunud nädalal avaldatud pressiteates, et ühe maski soovituslik hind on alla 70 sendi, kuid lõpphinna saavad apteegid kujundada ise. Kui üks mask maksaks 70 senti, siis oleks 50-maskise paki hind 35 eurot.

Sellise hinnaga müüvad Tallinnas maske teiste hulgas Benu Gonsiori tänava ja Tallinna Ülikooli juures asuv Narva maantee apteek ning Euroapteek Narva maanteel.

Kõikidest apteekidest saab maske osta ka kümnekaupa, paki hinnaga seitse eurot.

Kristiine Benu apteegis Endla tänaval on 50 maski hind aga hoopis 43 eurot ja 29 senti. See teeb ühe maski hinnaks ligikaugu 87 senti.

Kolmapäeva hommikuks ei olnud maskid veel näiteks Viru Keskuse Apothekasse jõudnud. Kuid ka sealt saab hakata ostma kümnemaskiseid pakke.

Silt Apothekas, mis teatab, et maske ei ole Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Samuti ei olnud maskid kohale jõudnud Tallinna Kaubamaja Euroapteeki. Kuid need peaksid müügile jõudma päeva jooksul.

Apteegijärjekord Tallinnas LIivalaia tänaval Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Magnum lisas, et ühel inimesel on võimalik osta maksimaalselt üks 50-maskine pakk, et neid kõikidele soovijatele jaguks.

Enne kriisi oli 50-maskise paki hind viis kuni kuus eurot.

Maske tuleb pidevalt juurde

Nii riik kui ettevõtjad töötavad selle nimel, et apteekidesse tuleks müüki juba lähiajal lisakoguseid ja ei tekiks enam sellist olukorda, kus kaitsemakse pole saadaval.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles kolmapäeval, et kindlasti ei ole mõistlik hankida suuri varusid, sest maske tuleb juurde.

Aab soovitas apteeki mineku ühendada korrapärase poeskäiguga ning vanemaealistel paluda tuttavate või sotsiaaltöötaja abi.

"Apteekidesse tormi jooksmine on üks võimalikke ohte, mida näen. Seetõttu soovitan kasutada e-apteeke ning tellida maskid postiautomaati. Ükski mask ei anna täielikku garantiid viiruse vastu, seepärast pole neid ka mõtet suurtes kogustes kokku osta. Eelkõige tuleb kindlalt kinni pidada 2+2 reeglist ja teistest eriolukorra piirangutest, ka apteekides oste sooritades. Nende täitmist jälgivad nii politsei, kohalikud omavalitsused kui ka poepidajad," ütles Aab. "Palun vältida tunglemist poodides ja järjekordades, sest see suurendaks nakatumise ohtu."