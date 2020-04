Naine suri teisipäeva õhtul, ütles pressikonverentsil terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht ja PERH-i erakorralise meditsiini ülemarst-keskuse juhataja Arkadi Popov.

"Kahjuks sellised asjad juhtuvad, kui peame epideemiaga võitlema. Kuivõrd raske see ka poleks, peame edasi liikuma ja võitlema ja patsiente edasi ravima," märkis Popov.

Popov lisas, et terviseameti andmetel on üle Eesti haigestunud 102 tervishoiutöötajat. Meditsiinitöötajate reservist rääkides ütles Popov, et üleskutse peale leida Saaremaale vabatahtlikke vastas päris palju inimesi ning praegu on kaetud kõik töövahetused nii Kuressaare haiglas kui ka sealses välihaiglas.

Eesliini töötajate laustestimise käigus avastati väga madal levik, mis Popovi kinnitusel on väga positiivne asjaolu. "Tervishoiutöötajatest enamik on negatiivsed, nad pole haigestunud. Infektsioonikontroll haiglates toimib efektiivselt ja meetmed on efektiivsed."

Samas toimuvad laustestimised ka hooldekodudes, kust tuleb samuti oluline epidemioloogiline info, märkis Popov.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et käesoleva nädala alguse seisuga oli hooldekodudes tehtud üle 5000 testi, millega tuvastati 132 Covid-19 positiivset. "Eesmärk on kõik hooldekodud testida, et võimalikult palju aegsasti tuvastada ja isoleerida," ütles Kiik.

"Selliseid puhanguid nagu Saaremaal mujal pole. On erinevad kolded, millega tegeldakse sihipäraselt, jälgitakse epidemioloogiliselt," ütles Popov.

COVID-19 tõttu surid viimase ööpäeva jooksul Lääne-Tallinna keskhaiglas ravil olnud 92-aastane naine, Kuressaare haiglas olnud 73-aastane mees ning 53-aastane naine. Kokku on COVID-19 tõttu Eestis surnud 24 inimest.