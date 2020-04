Rein Sikk: Tallinna targad, lubage maarahval ikka omasid toetada

Koroonaaeg võib korruptsioonipaljastajatele palju tööd tulla. Uurisin just hiljaaegu ajakirjanikuna, mida vallad teevad tõve ajal oma rahva toetuseks. Vallamajadest kosteti kui ühest suust, et nüüd hakatakse hoolega omasid toetama. Just oma valla rahva kaupu ja oma valla rahva teenuseid ostma.

Super, väga tore! Omadele tulebki ju kitsal ajal loota.

Esiteks jääb rahagi siis omade vahele oma valda, oma väikelinna, ei lähe kaugele rändama. Teiseks toetatakse nii kohalikku maaettevõtlust. Kolmandaks aga on omadelt tellimisel alati olemas vajalik taust, et kui kvaliteetne ja usaldusväärne asi on. Oma ei saa omasid petta, pettus ei lähe läbi. Kauge võõra jaoks on pettus aga käkitegu.

Kirjeldan nüüd kolme, minu arust täiesti absurdset ja tobedat, Tallinna tarkade arvates aga korruptsiooniohtlikku juhtumit, mis tõid maale hunniku segadust ja takistasid normaalset elu. Juhtumite kirjeldused pole juriidiliselt korrektsed, iga lause pole seadusepügalate ja faktikoormatega kaetud. Palun võtta juhtumeid lihtsalt kui lihtsa maamehest ajakirjaniku ilukirjanduslikke jutustusi, millel tõene algupära.

Esimene juhtum

Ühe valla kommunaalfirmas läks kõige ägedamal tööajal traktor katki. Firma juht, tubli ja aktiivne inimene tegi traktori oma remonditöökojas kiirelt korda. Töö võis jätkuda.

Siis aga selgus tublide Tallinna ametnike abil, et tegu olnud koleda korruptsiooniga. Traktori parandamiseks oleks pidanud korraldama hanke ja siis tulnuks komisjon moodustada, hanke võitja valida. Et töö ja traktor oleksid kogu selle aja seisnud, see näpuviibijataid ei huvitanud. Targad Tallinnast käsisid veel takkajärgi kohapeal manitsemas, et korruptsioonioht, kole-kole!

Teine juhtum

Aianduspoodnik on aktiivne inimene, ta jõuab poodi pidada ja vallamajas töötada. Kui saab, ostab vald oma lilled ikka oma valla inimese lillepoest. Et omasid toetada, et saada kindlat kvaliteeti.

Aga, appikene, see omade toetamine lilli ostes on ju kuri korruptsioon. Et vallas puuduks korruptsioonioht, tuleks oma inimese poe asemel sõita iga õie pärast kolmkümmend korda pikem tee maakonnalinna. Sealt võiks võõraid lilli korruptsioonivabalt hankida.

Kolmas juhtum

Vallas, kus tubli kohalik mees aastaid muru niitnud, tuli ta teenetest loobuda ja hange korraldada, et korruptsiooniohust üle saada. Võitis firma sajakonna kilomeetri kauguselt, kelle tööst palju teada polnud. Aga paberid korras ja hind hästi madal.

"Külarahvas naeris ja ahastas ühekorraga, sest sellist töö narrimist ei olnud sealkandis sada aastat nähtud. "

"Töö" tulemus oli aga täielik jama. Kuumaastik, kus ühe ruutmeetri pealt võis leida nii poole meetri kõrguseks jäänud rohututi kui ka poole meetri sügavuse augu, mille murutraktor mulda kaevanud. Külarahvas naeris ja ahastas ühekorraga, sest sellist töö narrimist ei olnud sealkandis sada aastat nähtud. Tuli teha järgmine hange odavuse otsinguil, selle asemel, et oma külamehele tööd anda.

Ja ma ei räägi siin pikalt väikelinnast, kus valiti haljastust hooldama oma linna firma, milles paraku linnapea osalus. Kahjuks oli firmaga seotud linnapea otsustamise momendil volikogu saalis ja võis nii ju hääletamist mõjutada. Seisnuks ta 50 sentimeetrit kaugemal, saali ukse taga, olnuks kõik korras. Aga nüüd avastati korruptsioon. Tuli kohtuotsus ja korruptant jäi kohast ilma.

Aga aitab absurditeatrist, mis kõik võib küll juriidiliselt korrektne olla ... aga sel kevadel on ju kõik teisiti. Tiu-tiu ja hoopis teisiti ja hoopis teisiti kui klassik Hendrik Visnapuud tsiteerida. Hääd Tallinna targad, äkki talitamegi siis tänavu teisiti, tiu-tiu ja hoopis teisiti. Kurja aja kiuste!

