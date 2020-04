WTO prognoosib kaubandusele eelmisest kriisist suuremat langust

WTO teatas, et positiivse stsenaariumi järgi kukuvad kaubamahud sel aastal 13, halvemal juhul 32 protsenti.

WTO juht Roberto Azevedo kommenteeris, et need on koledad numbrid ning järsk langus mõjutab nii ettevõtete kui ka perede majanduslikku olukorda. Organisatsioon usub, et kaubaveod hakkavad taas kasvama järgmisel aastal, halvemal juhul ülejärgmisel aastal.