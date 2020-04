Perioodil 3.-6. aprill, mil maksti välja pensionid, võeti SEB panga esialgse statistika järgi pangaautomaatidest välja ligi 30 protsenti vähem sularaha ning tehingute maht neil päevil oli koguni 45 protsendi võrra väiksem, kui tavaliselt.

SEB panga esmaste kokkuvõtete põhjal on näha, et eriolukorra ajal on oluliselt muutunud ka muude pangateenuste kasutamine. Sularaha kasutus on kuuajalise eriolukorra jooksul vähenenud 25 protsendi võrra ja kaarditehingute määr omakorda 30 protsendi võrra.

"Nägime rõõmuga, et Eesti meedia, ametlike institutsioonide ja pankade palvet selle kohta, et taolisi kogunemisi tuleks vältida võeti tõsiselt ning pensionipäeva ja sellele järgnenud päevade statistika üksnes kinnitab seda," lisas SEB juhatuse liige Ainar Leppänen pressiteates.

Pangaautomaatide harvemale kasutamisele lisaks on inimesed hakanud välja võtma väiksemaid summasid, ligi neljandiku võrra.

Poes tehtud tehingud on samuti vähenenud, kuid statistika järgi on suurenenud ostukorv. Kaardimaksete keskmine summa on tõusnud 12 protsenti, mis tähendab, et tehinguid tehakse küll vähem, aga summa suurused on kasvanud.

Pangaliit hoiatab sularahaga seotud pettuste eest

Eriolukorra ajal on rangelt soovitatud eakatel ja krooniliste haigustega inimestel kodus püsida. Sellega seoses on aga petturid liikvel, pakkudes vanuritele abi pangatoimingutega, saades selle abil kätte inimeste pangakaardi ning PIN-koodid, teavitas Eesti Pangaliit.

"Kahjuks on seejärel juba lihtne konto tühjendada. Kindlasti ei tohi oma rahaga tegelema usaldada abipakkujaid, kellega pole olnud kunagi varem kokkupuuteid, kui tahes viisakad ja abivalmid need inimesed ka ei tunduks," tõdes Pangaliidu infoturbe toimkonna juht Tiit Hallas.

Pangaliit juhendab inimesi mitte usaldama inimesi, kellega pole varem kunagi kokkupuuteid olnud, vaatamata nende viisakusele ja abivalmidusele. Ühtlasi palub Pangaliit inimestel tunda huvi oma eakamate lähedaste vastu, võimalusel neile abi pakkuda ning hoiatada võimalike petuskeemide eest.