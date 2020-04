Eriolukorrast alates on Eesti kohal olev lennuliiklus drastiliselt muutunud, riigi kohal lendavad vaid üksikud lennukid. Üheks neist on maa-ameti poolt õhku saadetud Cessna 208B, mis on Põhja-Eesti aeropildistamisega alustanud märtsi viimasest nädalast.