Ettevõtja kinnitusel on kottidesse pakitud surnukehad ohutumad kui karastusjoogi kastid.

Juba mõnda aega tuhastatakse Viljandis OÜ Felkrem krematooriumis lätlasi. Ettevõtte Läti partneril on Riia linnaga leping ja selle alusel tuuakse Eestisse umbes 40 surnukeha kuus.

Kui eriolukord algas, kinnitati, et kaubavahetus üle lõunapiiri peab jätkuma. Surnukehasid vedanud läti autojuhid said selle tarbeks eriloa ja töö läks edasi. Kuni ühel päeval märtsi lõpus, peeti laadung piiri peal kinni. Politsei teatas ettevõttele, et terviseamet keelas surnukehade Eestisse tuhastamatoomise ära.

Terviseameti kriisireguleerimise nõunik Karena Leiger selgitas, et praegusel nakkusohtlikul ajal tuleb surnutega väga hoolsalt ringi käia.

"Tuleb jälgida, et kott, kuhu surnukeha asetatakse, oleks lekkekindlalt suletud, surnukeha kõik kehaavaused oleks suletud. Kott peab olema ka väljastpoolt desinfitseeritud. Ja meile teadaolevatel andmetel võib nakkusoht püsida pindadel 72 tundi. Mistõttu peaks hoidma surnukeha külmikus vähemalt kolm ööpäeva."

OÜ Fekrem juht Toomas Sumeri ütles, et need kõik tingimused on täidetud. Ühtlasi lubavad krematooriumi töötajad kaitsevahendeid kanda.

"Meil isegi kogu transport toimub nii, et kõigepealt auto Lätis desinfitseeritakse. Seejärel laetakse surnukehad sinna peale. Autojuht istub sisse, sõidab siia Viljandisse. Siin tema autost ei välju. Auto tagaukse teevad lahti meie inimesed. Tõstavad need desinfitseeritud laibakottides tegelased maha ja seejärel sulgevad ukse, juht sõidab tagasi Lätti, nii et ta Eestis isegi ei välju autost."

Karena Leiger vastas, et ei saa olla kindel, mis on toimunud Läti poole peal. "Me ei tea, kuidas toimub pärast auto puhastus. Kui ka tekib tõenäosus, et üks inimene võib saada nakkuse läbi sellise protseduuri, siis see ei ole mõistlik lahendus, siis ei ole mõistlik luba anda."

Leiger lisas, et Riia saadab Eestisse muuhulgas ka kodutute surnukehasid. Ja nende surmapõhjust ei uuri keegi välja. Sestap tuleb olla eriti tähelepanelik ja surnukehasid tuleb käsitseda kui nakkusohtlikke.

Tegelikult on sama lugu Eestis. Kui inimene ei sure haiglas vaid näiteks kodus, siis tagantjärele ei hakka keegi kontrollima, kas tal oli koroonaviirus või mitte.

Leiger ütles, et Eesti perearstidele, surnukuuridele ja ka krematooriumitele on antud selged juhised, kuidas kriisiajal surnukehadega ringi käia.