Linda Tripp suri kolmapäeval 70-aastaselt kõhunäärmevähki, vahendab The Times.

Tripp, kes töötas Clintoni tagandamise ajal USA kaitseministeeriumis, andis prokurör Kenneth Starrile üle 22 lindistust, mille kogupikkus oli üle 20 tunni. Lindistustes selgitas Lewinsky oma salasuhet Bill Clintoniga.

Lindistused mängisid Clintoni tagandamisjuurdluses suurt rolli, siiski jäi menetlus ainult süüdistuseks ning Clinton sai ametiaja lõpuni teenida.

Clintoni ametiaja viimasel päeval lasti Tripp lahti oma ametist Pentagonis, mille tõttu naine valitsuse kohtusse kaebas. Pärast karjääri avalikus sektoris avas ja töötas naine oma poes, mis müüs jõulukaunistusi.

Teadet Trippi haigestumisest kommenteeris sotsiaalmeedias ka Monica Lewinsky: "Vaatamata minevikule, kui kuulsin, et Linda Tripp on tõsiselt haige, soovin talle paranemist. Ma ei suuda ette kujutada, kui raske see võib olla tema perele."

