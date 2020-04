"2019. aastal mõjutasid Omniva kontserni jätkuvalt kaks peamist trendi: võimalusi pakkuv e-kaubanduse kasv ning väljakutseid esitav traditsiooniliste postiteenuste vähenemine," ütles Omniva juhatuse esimees Ansi Arumeel pressiteates

"Nendes tingimustes tegutsedes jäi kontserni tulemus mullu siiski miinusesse, kuna vabaturu äride kasum ei olnud piisav universaalse postiteenuse ja perioodika kandeteenuse kahjumi katmiseks. Selle üheks põhjuseks oli tihenenud konkurents rahvusvahelise transiidi sektoris, mis märkimisväärselt vähendas selle ärivaldkonna kasumlikkust," lisas Arumeel.

Arumeele sõnul on 2020. aastal ettevõtte peamine eesmärk tagada Eesti postiteenuste jätkusuutlik toimimine, seda just Baltikumi pakiäri ja uute lisaäride võimekuse kasvatamisega.

Aastatulemusele avaldasid mõju ka tööjõukulude kasv, mida eeskätt mõjutas esmatasandi töötajate ja spetsialistide palgatõus.

"Töötajad on meile väga olulised ning olukorras, kus esmatasandi töötajate palgad olid tööpere mediaanist ligi kolmandiku võrra maha jäänud, olid palgamuudatused hädavajalikud," ütles Arumeel. "Selle mõjul vähenes voolavus ning kasvas töötajate rahulolu."

Kulude poolelt mõjutasid kontserni tulemusi 2019. aastal ka Eesti logistikakeskuse ja sorteerimisliini käivitamine aasta alguses, samuti suurenenud transpordi- ja hoonete kulud, sealhulgas amortisatsioonikulud.

2019. aastal maksis emaettevõte dividende netosummas 1,6 miljonit eurot, millele lisandus tulumaks 394 000 eurot. 2018. aastal maksis firma dividendide netosummas 2,2 miljonit eurot.

2019. aasta keskmine töötajate arv oli 2294. Keskmine töötajate arv on aastaga kasvanud 50 töötaja võrra. Töötajate arv on Arumeele sõnul jätkuvalt kasvanud kiiresti arenevates tütarettevõtetes ning püsinud stabiilne emaettevõttes.

Omniva kaubamärki kasutav AS Eesti Post on riigile kuuluv äriühing, mis kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. Ettevõte pakub postiäri-, pakiäri-, infoäri ja rahvusvahelise äri teenuseid. Kontserni kuuluvad lisaks emaettevõttele AS Eesti Post ka AS Maksekeskus, OÜ Omniva, Leedu tütarettevõte UAB Omniva LT, Läti tütarfirma SIA Omniva ning sidusettevõte OÜ Post11.