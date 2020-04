Vaesuse vastu võitlev organisatsioon kannustab kolme järgmise nädala rahvusvahelise majanduskohtumise eel rikkaid riike abi suurendama.

Oxfami raport tugineb Londoni King's College'i ja Austraalia rahvusülikooli teadlaste töödele ning selles kutsutakse maailma liidreid leppima kokku majanduse päästepaketis kõigile, et vaeseid riike ja kogukondi vee peal hoida.

Soovitatavate meetmete hulgas on arenguriikide 2020. aasta triljoni dollari suuruse võla kustutamine.

"Vaeste riikide vaestel inimestel, kes niigi vaevu ots otsaga kokku tulevad, ei ole peaaegu mingit turvavõrku, mis hoiaks neid vaesusse langemast," ütles Oxfami ajutine peadirektor Jose Maria Vera.

