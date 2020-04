Lähipäevad on sajused

Reede öö on enamasti selge ning puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, rannikul kuni 4 kraadi, vahendas "Akutaalne kaamera".

Suure Reede hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning Põhja-Eestis võib kohati lörtsi või vihma sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 1 kuni 5 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hooti vihma ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, pärastlõunal rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on kõige rohkem 9 kraadi.

Laupäeval jõuab kõrgrõhuala meile lähemale, aga sellegipoolest on kergeid sademeid. Ka pühapäeval on oodata sadusid, sest hommikupoole pilvisus tiheneb. Öised keskmised on enamasti madalad ehk -3 kuni +6 ning päeval +3 kuni +5 kraadi. Esmaspäev on veidi soojem.