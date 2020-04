Aafrikat ähvardavad varasemast märksa suuremad tirtsuparved

Nüüd on saabumas uus kõrbetirtsude laine, mis on esimesest 20 korda suurem. Miljardid noored tirtsud valmistuvad Somaaliast teele asuma, et kevadvihmade järel tärganud looduses toitu otsida.

Ohus on miljonid niigi vaesed ja kaitsetud inimesed.

Tirtsudega võitlemiseks koondudes aitavad nad kaasa koroonaviiruse levikule, ehkki seda häda peetakse paljudes Aafrika riikides tirtsunuhtlusega võrreldes kõrvaliseks.

"Tirtsud on need, millest kõik räägivad," ütles Uganda põllumees Yoweri Aboket. "Kui nad sinu aeda maanduvad, on häving täielik. Paljud inimesed ütlevad, et tirtsud on palju hullemad kui koroonaviirus. On isegi neid, kes ei usu, et viirus siia jõuab."

Tirtsuparvede peletamiseks taotakse metallpanne, puhutakse vilesid ja pillutakse kive, enamasti aga vaadatakse lihtsalt masendusega pealt, sest koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirnagud ei luba kodudest väljaspool koguneda.

Kõrbetirtsude saabumist kardetakse Ida-Aafrika riikides Keenias, Etioopias ja Lõuna-Sudaanis, tirtse on juba nähtud Djiboutis, Eritreas, Tansaanias ja Kongos.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) on tunnistanud kliimamuutusest põhjustatud tirtsunuhtluse ennenägematuks ohuks toidujulgeolekule. Ametnike hinnangul on uus tirtsulaine eelmisest 20 korda suurem.

"Olukord Ida-Aafrikas on äärmiselt murettekitav, Keenias, Lõuna-Etioopias ja Somaalias moodustuvad üha uued parved," ütles FAO.

Kui mais on paljunemistingimused soodsad, on juuni lõpus ja juulis, saagihooaja algul, oodata uut tirtsuinvasiooni.