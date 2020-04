Teatrid värvusid toetusavaldusena kriisis võitlejatele rohelisse valgusse

Tegemist on Põhjamaade kultuuriasutuste ühisalgatusega ja sellega on oodatud ühinema kõik kultuuriasutused, rõhutades, et ehkki riigipiirid on praegu suletud, on piirideülene koostöö ja solidaarsus olulisemad kui kunagi varem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks Vanemuise teatrile ja Rahvusooperile Estonia värvuvad roheliseks Tampere Talo ja Tampere Ooperimaja Soomes ning Harpa kontserdi- ja konverentsikeskus Islandil.

Kultuuriasutused värvuvad roheliseks igal õhtul kella 22 kella kaheni öösel, Vanemuise teatrimaja päikseloojangust päiksetõusuni.