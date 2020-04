Lumeta talv kandis Pärnu promenaadile ja parki palju liiva

Pärnu supelranna korrastamine käis pühadest hoolimata reedelgi. Aega pole raisata, sest jää ja lumeta talvel on tuul kandnud parki ja promenaadile nii palju liiva, et selle äravedamisega kiputakse hätta jääma.

Sellist olukorda, kus tuul on nii palju liiva parki ja kõnniteedele kandnud, pole varem olnudki. Nii ei jäägi muud üle, kui kõik ülearune kokku koguda ja autoga randa tagasi vedada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Iga päev on tähtis, sest kuigi 15. mai, mil supelrand peab korras olema, tundub praegu mägede taga, on töö maht väga suur.

Praegu näeb rand välja nagu tõeline songermaa. "Minu peale pole mõtet pahane olla, et see liiv kogu aeg lendab võõrastele kinnistutele. Me võitleme kogu aeg loodusega. Jääd ja lund ei olnud ja tänu sellele on kõik lennanud teiste haljasaladele, mis tuleb ka proovida korda saada," rääkis Kesklinna Parkide töödejuhataja Kalju Villota.

"Üle päeva oli siin torm. Liiv ja roog on siin kõik omavahel segamini. Ma ei tea, kuidas me selle puhtaks saame, aga tuleb saada kuidagi," lisas ta.

Töödejuhataja on optimistlik, aga praegugi on paaril päeval tulnud tugeva tuule tõttu töö katkestada.

Kuurordielevant on talve üle elanud ja see kolitakse nüüd veele lähemale, et ta tööd ei segaks.

"15. mai on valmis ja tulge randa. Kellel kodus igav on, võib appi ka meile tulla. Leiame tegevust," ütles Villota.