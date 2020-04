Ametnik: Siberi koloonia mässu järel leiti üks vang surnuna

Rahutused said alguse juba neljapäeva õhtul Angarski lähistel asuvas koloonias number 15. Vanglavõimud süüdistavad vange, ent inimõiguslased ütlevad, et kinnipeetavad alustasid massilist enesevigastamist, millega protesteeriti süstemaatilise väärkohtlemise vastu.

Reedel lõõmas koloonia territooriumil töökodades põleng, samal ajal kui märulipolitsei sulges kolooniani viivad teed ning tõkestas ligipääsu sõltumatutele vaatlejatele. Põleng oli laupäeva hommikuks kustutatud.

"Kui rususid läbi vaadati, leiti ühe kinnipeetava surnukeha," ütles Irkutski piirkonna inimõiguste ombudsman Viktor Ingatenko Interfaxile. "Tegemist oli vägivaldse surmaga."

Piirkondlik karistusteenistus väljastas reede õhtul ametliku teate, mille kohaselt oli olukord "kontrolli all" ja uurijad on sündmuskohal. Avaldusest selgus, et kinnipeetavad olid mitmes töökodade hoonetes süüdanud põlengu.

Avalduses märgiti, et mitu kinnipeetavat olid end vigastanud katki löödud turvakaameratest saadud klaasitükikestega.

Sõltumatud inimõiguslased nimetasid kokkupõrkeid "mässuks", mis sai alguse sellest, kui vanglaametnik peksis üht kinnipeetavat.

Kohalik õiguste eest seisev liikumine Piinamiseta Siber teatas laupäeval, et juhtunu osas algatatakse sõltumatu juurdlus, millega püütakse kinnipeetavate sugulastele anda teada, mis tegelikult juhtus.

"Vangid ütlevad, et seal on laipu," ütles Facebooki postitatud videoläkituses aktivist Pavel Glušenko. "Me peame takistama sarnaste asjade juhtumist teistes kolooniates."

Ta lisas, et sugulastel ega vaatlejatel ole õnnestunud vanglaga kontakti saada juba mõnda aega, kuna uue koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on ka kolooniale kehtestatud täiendavad karantiinipiirangud ning peatatud külastamisõigus.

Inimõiguslased postitasid reede õhtul sotsiaalmeediasse videolõike ja sõnumeid, mille olid neile saatnud vangid ja perekonnad, öeldes, et korrakaitseametnikud ja märulipolitseinikud kasutasid vangide vastu tulirelvi ning gaasi. Kinnipeetavad palusid ühtlasi endile abi väljastpoolt.

Reedel rääkis kolooniaga seotud allikas Interfaxile, et mäss sai alguse kompleksi karistusisolaatoris.

"Umbes 16-17 mässu algatajat on blokeeritud ühte parandusasutuse kompleksi territooriumil asuvasse hoonesse. Käivad katsed nende neutraliseerimiseks," ütles allikas viitega Irkutski lähiümbruses asuvale kolooniale number 15.

"Algatajad simuleerisid enesetapukatset ja kui neile võimaldati abi, siis ründasid nad koloonia töötajaid, lahkusid karistusisolaatorist omal volil ning alustasid mässu," ütles allikas.

Seejärel süütasid mässajad põlengu mitmes hoones.